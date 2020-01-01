Фотографий нет
Телефон
Факс
Регион
Адрес
Сайт
Объявление
График работы
Отзывы
Главная категория
Подробнее о компании
Центр китайской традиционной медицины Млечный путь размещен в нашем каталоге организаций в таких разделах, как альтернативная медицина. Организация встретит вас в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Кантемировская, 12. Здесь вы найдете сведения не только об основном офисе компании, но и, возможно, ее филиалах, сосредоточенных на территории области. Для тех, кто привык получать всю информацию из интернет-ресурсов, в основном блоке размещены контакты, по которым можно получить подробные данные, например, ее сайт www.medi-cn.ru. Организации из рубрики «Альтернативная медицина» обновляются регулярно.
Отзывы
Вам знакома компания «Млечный путь», город Санкт-Петербург? Вы ее постоянный клиент или обращались лишь однажды? Оставьте несколько слов о вашем взаимодействии. Помогите другим сделать правильный выбор. Ваш отзыв появится на сайте после проверки информации модератором. Огромное спасибо!