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Регион

Россия, Ленинградская область

Адрес

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12 8 офис; 2 этаж; БЦ Радуга

Сайт

www.medi-cn.ru

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График работы

Часы работы
Пн 10:00 - 20:00
Вт 10:00 - 20:00
Ср 10:00 - 20:00
Чт 10:00 - 20:00
Пт 10:00 - 20:00
Сб 10:00 - 20:00
Вс 10:00 - 20:00
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Главная категория

Альтернативная медицина в Санкт-Петербурге
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Подробнее о компании

Центр китайской традиционной медицины Млечный путь размещен в нашем каталоге организаций в таких разделах, как альтернативная медицина. Организация встретит вас в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Кантемировская, 12. Здесь вы найдете сведения не только об основном офисе компании, но и, возможно, ее филиалах, сосредоточенных на территории области. Для тех, кто привык получать всю информацию из интернет-ресурсов, в основном блоке размещены контакты, по которым можно получить подробные данные, например, ее сайт www.medi-cn.ru. Организации из рубрики «Альтернативная медицина» обновляются регулярно.

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